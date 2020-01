Radsport : Ende nach 38 Jahren im Vorstand

Radsport Jürgen Goebels hört als Erster Vorsitzender beim RV Vorwärts Bonnenbroich auf. Er wird dem Verein aber erhalten bleiben.

Goebels startete 1960 beim SC Kapellen als Amateur in der C-Klasse. Sein erstes Rennen gewann er 1963 in Bonnenbroich und stieg damit in die B-Klasse auf, nach dem Sieg in Kempen gar in die A-Klasse. Bis 1973 feierte er weitere Siege in Düsseldorf, Hochneukirch und den Heimsieg 1969 in Bonnen­broich. „Ich war danach noch gut in Schuss und fing mit dem Wanderfahren an. Das hatte sich so ergeben, statt zuerst in die Radtouristik einzusteigen“, sagt Goebels. Unter seiner Leitung wurde der RV Vorwärts Bonnen­broich 26-mal Bundessieger und zweimal Zweiter im Radwandern.