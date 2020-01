Judo : Revanche-Niederlage bringt zweiten Platz bei DM

Samira Bouizgarne verliert in Stuttgart das Finale der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm gegen Renée Lucht vom JC Wiesbaden.

(ben-) Wenn für Samira Bouizgarne das Gesetz der Serie gilt, kann sie sich schon auf die Deutschen Meisterschaften im kommenden Jahr freuen. Denn nach dem dritten Platz in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm der Frauen im vergangenen Jahr holte die Kämpferin des 1. JC Mönchengladbach am vorigen Wochenende in Stuttgart den zweiten Rang. So fehlt der 20-Jährigen also noch Gold, um den Medaillensatz bei den nationalen Titelkämpfen der Erwachsenen zu komplettieren.