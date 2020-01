Fußball Niederlande : Ein Routinier kommt, zwei Spieler gehen

Fußball Vor dem Spiel in der niederländischen Ehrendivision gegen den FC Utrecht hat es im Kader von VVV Venlo noch einige Veränderungen gegeben. Zwei Spieler wechseln nach Israel, dafür konnte Venlo einen Zugang vermelden.

Sicher dabei ist Neuzugang Thomas Bruns. Der 28-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis von Liga-Konkurrent Vitesse Arnheim an die deutsche Grenze, ebenso wie zuvor Stürmer Oussama Darfalou. Bruns kann in seiner Karriere auf 236 EredivisieSpiele für Vitesse Arnheim, den FC Groningen, PEC Zwolle und Heracles Almelo zurückblicken.

Unterdessen hat VVV Abschied von Samuel Scheimann genommen. Der 32-jährige Linksverteidiger kam vor der Saison vom israelischen Erstligisten Beitar Jerusalem, konnte sich allerdings keinen Stammplatz erkämpfen (acht Einsätze). Scheimann wird künftig für Ironi Kiryat Shmona in der israelischen ersten Liga auflaufen. Ebenfalls nach Israel wechselt Stürmer Elia Soriano. Der 30-jährige Deutsch-Italiener kam im Laufe der Saison zu 16 Einsätzen für VVV (zwei Tore). Unter dem neuen Trainer-Duo Hans de Koning/Jay Driessen, sowie nach der Verpflichtung von Oussama Darfalou waren die Aussichten auf Spielminuten in der Rückserie klein geworden, so dass Soriano zu Hapoel Raanana in die erste Liga Israels geht.