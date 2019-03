Tischtennis: TTC Waldniel erfüllt Pflichtaufgabe

GRENZLAND Durch das 9:1 beim TB Beckhausen bleiben Waldniels Tischtennisspieler in der NRW-Liga im Aufstiegsrennen. Die ASV-Reserve steht als Landesliga-Absteiger fest.

Wie in der Hinrunde bezwang der TTC Waldniel den TB Beckhausen in der Tischtennis- NRW-Liga unerwartet hoch und ungefährdet mit 9:1. Die Gastgeber traten erneut ohne Spitzenspieler Mike Theißen an, so dass die Schwalmtaler keinerlei Probleme hatten. „Es gab nur zwei knappe Spiele, die wir für uns entschieden haben“, sagte TTC-Spieler Michael Poos. „Der Rest war mehr oder weniger Formsache.“