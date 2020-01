Fußball : Weiterer Winterzugang für Union Nettetal

Nach Nico Zitzen haben die Nettetaler auch noch Gibril Njie verpflichtet. Dafür steht Jack Hobson-McVeigh nicht mehr zur Verfügung.

Kurz vor Ende der Winter-Wechselperiode hat sich beim abstiegsbedrohten Oberligisten SC Union Nettetal noch etwas getan. Nachdem die Nettetaler kürzlich den in der Region bekannten Nico Zitzen vom 1. FC Viersen fürs defensive Mittelfeld verpflichtet hatten, nahmen sie jetzt auch noch Außenstürmer Gibril Njie neu in den Kader. Der wiederum ist hierzulande ein ziemlich unbeschriebenes Blatt.

Und das, obwohl er aus Düsseldorf kommt und auch schon mal für den DSC 99 und die Reserve des 1. FC Mönchengladbach aufgelaufen ist. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit kickte er für den TSC Euskirchen in der Landesliga, Gruppe 2, des Fußballverbandes Mittelrhein, zudem stehen einige Stationen bei Vereinen im Ruhgebiet in seiner sportlichen Vita. „Gibril hat sich bei uns gemeldet und dann seit vergangener Woche bei uns mittrainiert“, erklärt SCU-Abteilungsleiter Dirk Riether.

Mit dem Zugang haben die Nettetaler für die Restsaison, die am 9. Februar mit dem Spiel beim 1. FC Monheim beginnt, wieder 21 Spieler im Kader. Denn neben dem schon vermeldeten Abgang von Stürmer Aleksandar Stankov hat sich kurzfristig auch noch der erst im Sommer gekommene Jack Hobson-McVeigh verabschiedet. Er geht mit seiner Frau nach London, die laut Dirk Riether Dressurreiterin ist und sich dort auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet. Seine Position im defensiven Mittelfeld hat der SCU aber durch Nico Zitzen gut abgedeckt. Der Neuzugang konnte auch am Mittwoch beim 4:2-Testspielsieg (Tore: Mangano, Klicic 2, Bonsen) gegen den SV Sonsbeck überzeugen. Riether: „Nico tritt so auf, als wäre er schon lange hier.“