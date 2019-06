Tischtennis : Zugänge machen den TTC Waldniel zuversichtlich

Özcan Sener wechselt zum TTC Waldniel. Foto: Nobert Prümen

Mit zwei neuen Spielern peilt der Tischtennis-NRW-Ligist den Aufstieg an. Auch die Süchtelner Frauen haben sich verstärkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kürzlich endete bundesweit die Wechselfrist in allen Tischtennis-Ligen. Und auch bei den heimischen Vereinen hat sich außerdem schon länger vermeldeten Zugang beim Regionalligisten ASV Süchteln (Matas Skucas aus Litauen) noch etwas getan. NRW-Ligist TTC Waldniel, der in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg scheiterte, konnte sich zum Beispiel gut verstärken.

In Gestalt des erst 19-jährigen Denis Bekir haben die Waldnieler ein Talent an Land gezogen, das sicherlich eine Verstärkung darstellen wird. Bisher hat der Bulgare noch für keinen deutschen Verein gespielt. Offen ist, ob Bekir im oberen oder mittleren Paarkreuz gemeldet wird. Zudem wechselt vom TSV Krefeld-Bockum Özcan Sener (52) nach Waldniel. Der frühere Oberliga-Spieler soll zum Einsatz kommen, wenn jemand aus der Stammbesetzung (Evertz, Zhan, Bekir, Schumacher, Poos, Quade) fehlen sollte. „Wir streben den Oberliga-Aufstieg an“, sagt Michael Poos. „Mit Özcan haben wir einen spielstarken Ersatz. Der fehlte uns in den vergangenen Spielzeiten.“ Nicht mehr dabei sein wird Ramin Hamidi. Berufsbedingt wechselt er wieder nach Bayern, wo er sich dem SC Adelsorf anschließen wird.

Der TTC Dülken hatte als Neuling in der Frauen-NRW-Liga Rang neun erreicht. Die (sehr gute) Chance, den Klassenverbleib über eine Relegationsrunde zu erreichen, haben die Dülkenerinnen aber nicht wahrgenommen. Der Teilnahmeverzicht steht vermutlich im Zusmmenhang mit personellen Vernderungen. Jacqueline Resing, die an Position zwei eine tolle 22:14-Einzelbilanz erspielt hat, wechselt zum ASV Süchteln in die Oberliga. Dafür nehmen Hanna und Pauline Fretz den umgekehrten Weg und werden in Dülken voraussichtlich in der Verbandsliga zum Einsatz kommen.

Neben Resing hat der ASV Süchteln eine weitere Verstärung an Land gezogen. Lisa Thieme wird ab der kommenden Saison das ASV-Trikot tragen. Thieme wechselt vom TTC GW Fritzdorf nach Süchteln. Dorthin war sie vor drei Jahren gewechselt und hat im Regional- und Oberliga-Team gespielt. Vergangene Saison kam sie allerdings nur zu wenigen Einsätzen. In Rheydt spielte Thieme gemeinsam mit der aktuellen ASV-Spitzenspielerin Isabell Güdden.