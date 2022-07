Einbruch in Viersen : Diebe stehlen Putzzeug und Porzellan

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Bisher unbekannte Täter sind in eine Wohnung an der Großen Bruchstraße in Viersen eingebrochen. Nach Polizeiangaben stahlen sie Putzutensilien, ein Handyladekabel, Porzellan und Mund-/Nasenschutzmasken.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 12. Juli, und Montag, 18. Juli. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bei der Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)