Neubauten sind eine Besonderheit : Neue Wohnungen der Gebag sollen 2023 fertig sein

Dennis Lindermuth steht beim Richtfest hoch oben auf einem der neuen Gebäude an der Ulmenstraße. Foto: Gebag

Rumeln-Kaldenhausen Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat am Montag offiziell Richtfest in der Ulmenstraße gefeiert. Die zwei Neubauten sind aus mehreren Gründen klimafreundlich. Was die Mehrfamilienhäuser alles bieten.

Rund 50 Gäste waren am Montag dabei, als Dachdecker Dennis Lindermuth mit dem traditionellen Richtspruch den Abschluss der Rohbauarbeiten des Neubauprojekts im Duisburger Westen besiegelte. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link besuchte die Feier zum Richtfest und erklärte: „Öffentlich geförderte Neubauten setzen Impulse in allen Duisburger Stadtteilen und schaffen Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Gebag ist ein wichtiger Partner, um Duisburg attraktiv und zukunftssicher weiterzuentwickeln.“

Auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück der ehemaligen Fröbelschule im westlichen Ortsteil Kaldenhausen errichtet die Duisburger Baugesellschaft zwei Mehrfamilienhäuser. Es entstehen insgesamt 33 öffentlich geförderte Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, die nach Angaben des Unternehmens in den Erdgeschossen über Terrassen und Mietergärten beziehungsweise über großzügige Balkone in den oberen Etagen verfügten. Die Wohnungen sind zwischen 38 und 91 Quadratmetern groß.

Neben Oberbürgermeister Sören Link kamen auch Dachdecker Dennis Lindermuth und Gebag-Chef Bernd Wortmeyer (v.l.) zum Ortstermin. Foto: Gebag

Gebag-Chef Bernd Wortmeyer betonte beim Ortstermin die Besonderheit der Neubauten an der Ulmenstraße: „Rumeln-Kaldenhausen ist bisher noch ein ‚weißer Fleck‘ auf der Gebag-Landkarte in Duisburg. Umso mehr freue ich mich, dass mit dem Projekt in der Ulmenstraße nun auch Rumeln-Kaldenhausen von uns erschlossen wird und hier 33 neue Wohnungen unseren Bestand erweitern.“

Die Neubauten erhalten eine Dachbegrünung. Das heißt, dass Regenwasser über Rigolen versickert und dem Grundwasser zugeführt wird. Niederschlagswasser versickert und verdunstet so direkt in der Vegetation und dem unterliegenden Substrat auf der Dachfläche. So leisteten Gründächer auch einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, wie das Unternehmen mitteilt: „Gründächer speichern Wasser, binden Staub und heizen sich auch an heißen Sommertagen, wie wir sie in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt haben, kaum auf. So kann für eine Klimaregulierung direkt im Quartier gesorgt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Wohnbaugesellschaft.

Zudem werden die Gebäude über eine Luftwärmepumpe geheizt, eine nach Firmenangaben „umweltverträgliche und ressourcenschonende und nicht zuletzt auch rentable Technik“. Die Fassadendämmung besteht aus Mineralwolle, welche recycelbar ist und sehr energieeffizient hergestellt werde. Nicht zuletzt würde bei der Planung auch das Thema „Mobilität der Zukunft“ nicht außer Acht gelassen und es würden die nötigen infrastrukturellen Möglichkeiten geschaffen, um zu einem späteren Zeitpunkt Ladesäulen für E-Fahrzeuge am Neubau aufzustellen.

Der vom Duisburger Architekturbüro Ropertz und Partner geplante Neubau soll voraussichtlich Anfang 2023 fertiggestellt werden. Die Gebag investiert insgesamt rund 8,35 Millionen Euro in das Projekt. Für die Anmietung einer der 33 Wohnungen benötigt man einen Wohnberechtigungsschein, der Mietpreis wird bei 5,80 Euro pro Quadratmeter (zuzüglich Nebenkosten) liegen.

Die Gebag führt eine Interessentenliste für die Vermietung. Interessierte können sich unter 0203 6004-423 oder per E-Mail an ricarda.zunk@gebag.de melden.

