Unfall in Viersen-Süchteln : Stoppschild übersehen — lange Staus in Süchteln

Viersen Bei einem Verkehrsunfall auf den Süchtelner Höhen sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Ein 35-jähriger Nettetaler hatte gegen kurz nach 17.00 Uhr am Haus Wachlin laut Polizei ein Stopp-Schild auf der Lobbericher Straße missachtet und bog ohne anzuhalten nach links in die Hindenburgstraße ein.

Dabei übersah er das entgegenkommende Auto eines 58-jährigen Mannes aus Süchteln. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da bei dem Unfall Betriebsmittel austraten, musste die Fahrbahn mit einer Spezialkehrmaschine aufwändig gereinigt werden. Die Hindenburgstraße wurde in beide Fahrtrichtungen für etwa eine halbe Stunde vollgesperrt. Der Verkehr staute sich bis auf die Autobahn 61 zurück.

(mrö)