Nachts in Nettetal Erneut Geldautomat der Deutschen Bank gesprengt

In den Kommunen entlang der deutsch-niederländischen Grenzen schlagen Täter, die es auf das Geld in den Automaten abgesehen haben, häufiger zu. Anfang November beispielsweise zündeten die Täter gegen 3.50 Uhr im Vorraum der Sparkassen-Filiale in Viersen-Dülken einen Sprengsatz, um an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Auch in diesem Fall war es nicht das erste Mal, dass sich Täter die Filiale an der Venloer Straße aussuchten. Bereits in der Nacht zum 28. März war der Automat gesprengt worden – damals suchten die Täter ohne Beute das Weite.