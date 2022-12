Erfolgreiche Aktion für die Tafel Brüggen Gäste kaufen bei Spendenaktion Suppenküche leer

Warum Thönnißen sich für die Tafel engagiert: „Die Tafel hat uns unterstützt, als wir im März für die Fahrt in die Ukraine Sachen gebraucht haben. Jetzt geben wir der Tafel etwas zurück.“ Die Situation sei in Deutschland für die Tafeln gerade sehr schwierig, in Brüggen etwa gebe es leider einen Aufnahmestopp. „Man kann so schnell in eine Lage rutschen, in der man auf die Hilfe der Tafel angewiesen ist. Und so können wir noch mal auf die Tafel aufmerksam machen“, erklärt Björn Thönnißen.