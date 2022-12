Kreis Viersen Viele Verstöße bei Feuerwerksverkauf festgestellt

Das teilte die Pressestelle der Bezirksregierung am Freitagmittag mit. Auch im Kreis Kleve und in Essen waren die Teams demnach im Einsatz und deckten insgesamt 139 Verstöße auf. Dazu, wie viele Verstöße auf den Kreis Viersen entfielen, machte die Pressestelle keine Angaben. Insgesamt habe der Verkauf in mehreren Fällen unterbrochen werden müssen. Zudem sei ein illegaler Garagenverkauf in Goch gestoppt worden. Den Verantwortlichen drohe eine Strafanzeige. Damit müssten auch 14 legale Verkaufsstellen rechnen, die zu viel Material gelagert hatten – ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Insgesamt haben, wie es weiter heißt, die 22 Mitarbeiter des Technischen Arbeitsschutzes der Bezirksregierung 463 Lager- und Verkaufsstellen überprüft. In 86 Verkaufsstätten seien Verstöße gegen das Arbeitsstättenrecht festgestellt worden, dabei insbesondere fehlende oder verstellte Flucht- und Rettungswege. Sonstige Verstöße – wie fehlende Verkaufsanzeige oder aufgerissene Verpackungen – habe es 53 gegeben. Besonders in der niederländischen Grenzregion sei Feuerwerk entdeckt worden, das nicht deutschen Regularien entspreche.