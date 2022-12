Wohn- und Geschäftshaus vorerst nicht bewohnbar Drei Männer sprengen Geldautomaten der Volksbank in Kevelaer-Twisteden

Im vergangenen Jahr hatte es im Gelderland gleich drei Fälle gegeben. Im September 2021 war in der Kevelaerer Innenstadt mit gleich zwei Explosionen der Geldautomat bei Edeka-Brüggemeier in die Luft gejagt worden. Im August hatten die Täter in Pont bei einem gescheiterten Versuch den Sprengstoff am Automaten zurückgelassen, weshalb einige Häuser evakuiert werden mussten. Und im Juni 2021 wurde in Lüllingen das Gebäude einer Volksbank-SB-Geschäftsstelle bei einer Sprengung verwüstet.