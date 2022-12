Spektakuläre Flucht in Mönchengladbach Wieder Geldautomat in Hardt gesprengt

Geldautomaten-Sprenger haben erneut in Mönchengladbach zugeschlagen. In der Nacht zu Samstag, 17. Dezember 2022, war ein Geldautomat an der Vorster Straße Ziel der Täter. Diesmal war die Volksbank betroffen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen. Die Detonation war offenbar weit im Umkreis zu hören. Nach Informationen unserer Redaktion waren Polizeistreifen schnell vor Ort, die Täter konnten dennoch in einer spektakulären Flucht entkommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag mitteilten, rammten die Täter auf der Flucht vom Tatort mit ihrem Fahrzeug einen Streifenwagen und entkamen vermutlich über die Autobahn 61 in Richtung Venlo. Bei dem Einsatz kam es zu Schussabgaben einer Polizistin auf das Fluchtfahrzeug.