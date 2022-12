Nach Sprengung in Hünxe-Bruckhausen Geldautomat der Volksbank wieder einsatzbereit

Geldautomat und Kontoauszugdrucker der Volksbank Rhein-Lippe in Hünxe-Bruckhausen sind wieder einsatzbereit. Automatensprenger hatten beides vor einigen Wochen zerstört. Auch der Geldautomat der Nispa-Filiale gleich nebenan wurde in die Luft gejagt. Die Volksbank berichtet nun, dass Geld abheben und Kontoauszüge ziehen wieder funktionieren. Da am Gebäude erheblicher Sachschaden entstanden ist, organisierte die Volksbank kurzerhand einen massiven Container.