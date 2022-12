Bescherung für Kriminelle blieb aus Täter sprengen stillgelegten Geldautomaten in Sevelen

Es war bereits die dritte Sprengung eines Geldautomaten im Kreis Kleve innerhalb weniger Tage. Am 14. Dezember begann die Serie, als die Täter den Automaten in Kevelaer-Twisteden in die Luft gejagt haben. Nur zwei Tage später schlugen die Männer in Goch-Asperden zu. An den Tatorten herrschte überall das gleiche Bild: verwüstete Räume, geborstene Glasscheiben und vollkommen zerstörte Geldautomaten. Auch in den beiden anderen Fällen war die Volksbank an der Niers das betroffene Geldinstitut.