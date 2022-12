C-Juniorinnen siegen in der Jahnhalle Borussia-Nachwuchs holt sich den ersten Stadtmeistertitel

Im neuen Jahr stehen dann die Endrunden der Junioren-Stadtmeisterschaften an. Zum Auftakt am Montag, 2. Januar, stehen gleich zwei Entscheidungen an. Dann spielen die Juniorinnen mit den U17- und U13-Teams ihre Stadtmeister aus. Auch hier treten – wie schon bei den U15-Juniorinnen – lediglich Borussia Mönchengladbach, FV Mönchengladbach und die Sportfreunde Neuwerk an. In der Folge übernimmt wieder der männliche Nachwuchs das Parkett in der Jahnhalle.