Neuanfang in Viersen Süchtelner tauscht Medizin gegen Marketing

Blaue Kittel, Handschuhe, Masken, eine sterile Umgebung – ein Foto zeigt genau den Beruf, den Kamil Albrecht (36) aus Süchteln lange ausgeübt hat. Nun steht er hinter der Kamera. Albrecht plante Ende 2021 seinen Ausstieg aus dem Pflegeberuf, tauschte Medizin gegen Marketing und Reanimation gegen Redaktion. Anfang 2022 machte Albrecht sein Hobby zum Beruf, gründete mit „Monsters of Media“ seine eigene Marketingagentur. Sein erstes Jahr Selbstständigkeit war für ihn so erfolgreich, dass er nun Anfang 2023 auch an der Hochstraße in Süchteln ein eigenes Büro eröffnen möchte.