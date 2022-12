Rockfestival in Viersen „Süchteln brennt“ feiert Silberhochzeit

Vier Bands gehen an den Start, dazu gehört die Formation Elfmorgen. Die drei Jungs aus Wetterau vor den Toren von Frankfurt sind längst keine Unbekannten mehr am Niederrhein und auch in Süchteln gehen sie als mehrfache Wiederholungstäter an den Start. Sie waren bereits 2016 und 2018 im Josefshaus zu hören. Das Trio selber ist seit mehr als 20 Jahren unterwegs und präsentiert eine Mischung aus Punk und Rock mit einem Hauch von Reggae in deutscher Sprache. Mit ihren Texten zwischen Spaß und ernsten Themen treffen die Musiker den Nerv der Zeit und Songs wie „Kapitän“ oder „Oberlippenbart“ sind längst Klassiker auf ihren Shows. Auch beim Viersener Festival „Eier mit Speck“ am Hohen Busch begeisterte die Band die Besucher.