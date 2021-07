Neueröffnung an der Hauptstraße : Viersen hat jetzt einen „Grill Palast“

Mitbetreiberin Ronahi Basyurt vor dem großen Holzkohlegrill im zweiten „Grill Palast“ der Familie Kaya. Ein Kunde sei für die Namensgebung verantwortlich, erklärt sie. Der sei in den Grill in Krefeld gekommen, habe die hohen Decken gesehen und gesagt: „Hier sieht es aus wie im Palast.“ RP-Fotos (4): Fischer Foto: Nadine Fischer

Viersen Familie Kaya hat einen ehemaligen Elektrofachmarkt in Viersen zu ihrem zweiten „Grill Palast“ umgebaut. Das Konzept soll so sein wie im Stammhaus in Krefeld, doch es gibt auch Unterschiede. Was die neuen Inhaber mit dem Kreis Viersen verbindet — und wonach sie nun noch dringend suchen.

Die Holzkohle glüht, der große Grill mit der kupferfarbenen Front ist einsatzbereit. Während einer der Mitarbeiter Lamm- und Hähnchenspieße auf dem Rost verteilt, sind drei Kollegen vorne an der Theke dabei, gemischte Salate auf Tellern anzurichten, Fleisch vom Drehspieß zu schneiden und türkische Pizzen zu belegen. Auch Mitbetreiberin Ronahi Basyurt hat viel zu tun: Die 27-Jährige eilt zwischen Theke, Grill und Bartresen hin und her, nimmt an den Tischen Bestellungen auf, serviert Speisen und Getränke. Es ist 12.30 Uhr am Montag, immer mehr Kunden betreten den neuen „Grill Palast“ an der Hauptstraße 114 in Viersen. Vor knapp zwei Jahren wurden an dem Standort noch ganz andere Waren angeboten: Statt Döner, Pizza, Pasta, Fisch und Grillfleisch gab es auf den rund 220 Quadratmetern Fläche unter anderem Toaster, Kaffeeautomaten und Waschmaschinen.

Hauptstraße Viersen, ehemals Electric Schaffrath Foto: Nadine Fischer

Wo Anfang 2020 noch das Firmenschild „ Electric Schaffrath“ über den Eingangstüren hing, ist jetzt in kräftigem Rot der Schriftzug „Grill Palast“ zu lesen. Inhaber ist Kuereyis Kaya – aber eigentlich sei das ein Unternehmen der Familie Kaya, sagt seine Tochter Ronahi Basyurt. Neben ihr, ihrem Mann und ihren Eltern seien auch ihre beiden Geschwister eingebunden, erklärt sie. Die Familie betreibt bereits einen „Grill Palast“ in Krefeld, „da haben wir auch viele Kunden aus dem Kreis Viersen“, sagt Basyurt. Also wurde nach einem zweiten Ladenlokal gesucht, um den Bedarf gleich dort zu decken.

Wo früher „Electric Schaffrath“ zu lesen war, steht jetzt „Grill Palast“. Foto: Nadine Fischer

Info Eigene Produktion in Grefrath Fleisch „Wir produzieren spezielle Speisen selber“, sagt Ronahi Basyurt. Ein Metzgermeister zerlege die großen Fleischstücke, daraus werde etwa Drehspieß, Kalbsschnitzel und Lammspieß hergestellt. Gemüse Auch die Salate seien hausgemacht, ebenso wie die Soßen.

Anfang 2020 habe die Familie mit dem Umbau begonnen, erzählt Basyurt. Am Freitag war die Eröffnung. „Wir hätten sehr gerne schon früher aufgemacht, aber durch die Pandemie und die Bauarbeiten hat sich das verzögert“, sagt sie. Aufzugeben, sei aber nie eine Option gewesen: „Hier steckt so viel Mühe, Liebe, Geduld und Zeit drin, dass das für uns überhaupt nicht infrage kam.“

Der Gastraum ist rund 220 Quadratmeter groß. Foto: Nadine Fischer