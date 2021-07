Heimatgeschichte in Schwalmtal : Der neue Heimatbote: Die Schönheit vor der Haustür

Schwalmtal Der Hobby-Historiker Walter Arretz aus Amern und sein Redaktionsteam haben in der neuen Ausgabe vom Heimatboten aufs Jahr 2020 zurückgeblickt,

„Die Schönheit vor der Haustür entdecken, das war ja für die Menschen im letzten Jahr Programm. So passen auch die Berichte über den Kranenbach und den Pferdeweiher gut mit in die Ausgabe“, so Walter Arretz. Den Titel zieren vier der historischen Gebäude, die 2020 mit einer besonderen Hinweistafel zur Geschichte des Gebäudes bestückt wurden. Mitgewirkt haben an der diesjährigen Ausgabe Franz-Josef Cohnen, Margret Crisp, Matthias Sieben, Klaus Müller sowie Karl-Heinz Schroers, Johannes Pesch und Maria Quenzel. Natürlich darf auch dieses Mal ein Part in Mundart nicht fehlen. „Die Heimatstube hat ja letztes Jahr ein Hochrad geschenkt bekommen. Die Besitzer waren sich aber nicht sicher, woher das Rad stammte. Bei meiner Recherche konnte ich herausfinden, wer wahrscheinlich damals dieses Rad zu besonderen Gelegenheiten vorgeführt hat“, erzählt Arretz. Aus Schul- und Kindertagen wird berichtet, auch das heimatliche Brauchtum wird erwähnt, etwa die Brotspende.