Umfrage um das Angebot zu verbessern : Kreisvolkshochschule Viersen schickt Fragebögen an 4000 Personen

Das Volkshochschul-Gebäude am Willy-Brandt-Ring in Viersen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Die Unterlagen für die Umfrage der Kreisvolkshochschule Viersen sollen Mitte April verschickt werden. Die Adressaten wurden zufällig ausgewählt.

In den Briefkästen von 4000 Adressaten im Kreis Viersen sollen bald Fragebögen landen: „,Kennen Sie die Kreisvolkshochschule und haben Sie dort schon einmal einen Kurs besucht?‘ Zu diesen und zahlreichen weiteren Themen möchte die Kreisvolkshochschule Viersen die Bürgerinnen und Bürger in den neun Städten und Gemeinden befragen“, teilt eine Kreis-Sprecherin mit. Ab Mitte April werde die VHS den Fragebogen versenden. Der Kreis hofft auf eine rege Beteiligung an der Umfrage, die auch bequem online oder per Smartphone beantwortet werden könne.