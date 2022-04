Corona-Pandemie : 645 neue Covid-19-Infektionen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch 645 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der insgesamt akut Corona-Infizierten lag laut einer Hochrechnung des Kreises Viersen bei 4732 (Vortag: 4600).

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Krankenhäusern im Kreis Viersen stationär behandelt werden müssen, ist weiter gestiegen: von 39 am Dienstag gemeldeten auf 40 Patienten am Mittwoch. Zwei Infizierte befinden sich auf der Intensivstation (+/-0) und werden beatmet (+1). Anders als von uns berichtet wurde bereits am Dienstag ein Covid-Patient beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 7,60.