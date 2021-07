Bahnverkehr im Kreis Viersen : Busse ersetzen Züge der Linie RE13

Kreis Viersen Wegen Baumaßnahmen der DB Netz werden einzelne Züge der Linie RE 13 vom 23. Juli bis 12. August nicht zwischen Viersen und Venlo halten. Die Haltausfälle betreffen die Züge zwischen 20.15 Uhr und 23.45 Uhr und den Zug ab Venlo um 4.15 Uhr.

Die Eurobahn hat für die ausfallenden Verbindungen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in Venlo am Busbahnhof, in Kaldenkirchen an der Haltestelle Poststraße, in Breyell an der Haltestelle Bieth und in Boisheim und Viersen direkt am Bahnhof.