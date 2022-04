Corona : Inzidenzzahl im Kreis Viersen sinkt wieder leicht

Kreis Viersen Am Donnerstag wurden dem Kreis Viersen 502 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Damit sinkt die Inzidenz, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von 1070,6 auf 1044,4 – immer noch deutlich höher als die Inzidenzzahl für ganz NRW: 920,6. Geschätzt sind im Kreis Viersen derzeit 4937 Personen infiziert. Die Hospitalisierung-Inzidenz in NRW beträgt 7,48.

Aktuell werden 39 Personen in den Krankenhäusern behandelt, drei davon intensiv. Zwei von ihnen müssen beatmet werden. Neu infiziert haben sich in Willich 67 Personen, in Tönisvorst 49, in Kempen 48 und in Grefrath 14 Personen.