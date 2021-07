Kreative Spendenaktion aus Niederkrüchten : Kunst-Kalender unterstützt Tierschützer

Niederkrüchten In seinem Ruhestand hat Axel Völl zu Malen angefangen. Der passionierte Motorradfahrer will mit seinen Bildern anderen helfen. Sein neues Projekt ist ein Kalender für den Tierschutzverein „Notfelle Niederrhein“.

Vor gut zwei Jahren hat Axel Völl das Malen für sich wiederentdeckt. Der 67-Jährige, der in Niederkrüchten-Heyen lebt, ist gelernter Graveur und hat vor seinem Eintritt in die Rentenzeit in einer Druckerei den Siebdruck betreut. Das Kreativsein liegt ihm also am Herzen. Nicht nur, wenn er vor der Leinwand steht. Auch im Garten oder in der Küche lebt er seine Kreativität aus. Über das Bildermachen sagt er: „Das Malen tut mir gut, ich werde ruhig, froh und zufrieden. Alles ordnet sich in der Seele und ich tauche tief in das Bild ein.“