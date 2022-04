Weiterentwicklung der Kreisvolkshochschule : 4000 Bürger werden zur VHS im Kreis Viersen befragt

Kreis Viersen 4000 Bürger aus allen Städten und Gemeinden im Kreis Viersen bekommen Post von der VHS. Der Fragebogen soll in wenigen Minuten beantwortet sein. Die Befragung soll helfen, das Angebot der Kreisvolkshochschule zu verbessern.

„Kennen Sie die Kreisvolkshochschule und haben Sie dort schon einmal einen Kurs besucht?“ Zu diesen und weiteren Themen möchte die Kreisvolkshochschule (VHS) Viersen die Bürger in den neun Städten und Gemeinden befragen. Das teilte der Kreis Viersen mit. Für die Umfrage wird die VHS nun an 4000 Personen im Kreis Viersen einen Fragebogen verschicken. Die Organisatoren hoffen auf eine rege Beteiligung an der Umfrage, die auch über das Internet oder per Smartphone beantwortet werden kann.