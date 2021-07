Gräber in Dilkrath verwüstet : Neunjähriger gesteht Vandalismus auf Friedhof

Gräber in Dilkrath verwüstet

Es waren wohl Kinder, die auf dem Friedhof in Schwalmtal Blumen herausrissen und Grabstätten verwüsteten. Foto: Jörg Knappe

Schwalmtal Nach Vandalismus-Vorgängen auf dem Friedhof in Schwalmtal-Dilkrath ermittelte die Polizei ein neunjähriges und ein fünfjähriges Kind als Tatverdächtige.

Auf dem Friedhof waren am Wochenende rund 50 Grabstätten verwüstet worden. Bereits am Samstagabend hatten Angehörige die Beschädigung von mehr als 20 Gräbern angezeigt. Am Sonntagvormittag erhielt die Polizei eine erneute Meldung über weitere zerstörte Grabstätten. Ein Zeuge hatte beim Betreten des Friedhofs zwei Kinder weglaufen sehen. „Einer der flüchtenden Jungs war dem Mitteiler bekannt“, erklärte eine Polizeisprecherin.