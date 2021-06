Bildung in Viersen : Das sind die Abiturienten des Berufskollegs Linker Niederrhein

Dülken Freude und Stolz war den 14 Abiturienten anzumerken, die jetzt ihr Zeugnis am Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein erhielten. Sie holten als Erwachsene ihr Abi nach.

Sechs Semester des Zweiten Bildungsweges lagen hinter ihnen. Drei Jahre, in denen die Absolventen ihre schulischen Aufgaben neben ihrer Arbeit, Familie und anderen Verpflichtungen bewältigen konnten. Und in denen in den letzten zwei Semestern die Corona-Pandemie mit Distanzunterricht, Videokonferenzen, Masken und Abstand eine Hürde für die angehenden Abiturienten bedeutete.

Darauf wies auch Schulleiter Joachim Vosen in seiner Ansprache hin, die er bei einer Feierstunde „im kleinen Rahmen“ hielt. Corona zum Trotz haben die Absolventen diesen höchsten erreichbaren Schulabschlusses auf dem Zweiten Bildungsweg gemeistert. Und dafür mit viel Disziplin und unter weitgehendem Verzicht auf Freizeit gearbeitet. Der Dank des Schulleiters richtete sich nicht nur an die Absolventen, sondern auch an Lehrer, Angehörige und Freunde. Sie hätten den Studierenden auch in schwierigen Zeiten zur Seite gestanden und sie unterstützt. Einige Absolventen beginnen ein Studium, andere starten einen Ausbildungsberuf.