Viersen : Der Sommerleseclub startet am Dienstag

Am Dienstag startet in Viersen der Sommerleseclub. Foto: Bildagentur-online / Ablestock/Bildagentur-online/Ablestock

Viersen In den Ferien die Lust am Lesen entdecken – das ist nicht nur was für Schüler. Auch Erwachsene können beim Sommerleseclub dabei sein.

Es gibt ihn seit 20 Jahren – und doch ist er jedes Jahr anders: der Sommerleseclub. Die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek ist eine von rund 150 Bibliotheken in NRW, die sich an einem der größten Leseförderprojekte in NRW beteiligen. Vorbild war der „Summer Reading Club“ der Stadtbibliothek Los Angeles.

Los geht’s in Viersen am Dienstag, 29. Juni. Teilnehmen können Solo-Lesende ebenso wie Teams mit bis zu fünf Mitgliedern. Und nicht nur Schüler dürfen dabei sein – Eltern, Nachbarn, Freunde sind ausdrücklich zum Mitlesen eingeladen. Die Abschlussfeier ist für den 27. August geplant.

Der zuständige städtische Beigeordnete Ertunç Deniz erinnerte bei der Vorstellung des Programms an Geschichte und Bedeutung des Sommerleseclubs. „Dabei steht immer die Lesefreude im Vordergrund“, sagte Deniz. Möglich werde ein solches Projekt erst durch die verlässliche Unterstützung der Sponsoren.

Monika Effkemann, Leiterin der Kinderbibliothek, erinnerte an ein Motto des Sommerleseclubs aus früheren Jahren: „Schock deine Lehrer, lies ein Buch.“ Auch heute sei das Angebot ein unverzichtbares Element der außerschulischen Lese- und Sprachförderung. Wichtig sei, dass der Sommerleseclub sich stetig verändere, um modern zu bleiben. Als besonderes Beispiel nannte sie die Öffnung für alle Altersgruppen im Jahr 2019.

Ein begleitendes Logbuch und die Erweiterung auf mehrere Medienarten seien inzwischen fester Bestandteil des Programms. Der Sommerleseclub habe einen hohen Wiedererkennungswert und einen festen Fankreis. So gebe es oft schon lange vor dem Anmeldestart Nachfragen, wenn es endlich wieder losgehe.

Rund 180 neue Medien, sagte Effkemann, habe die Bibliothek dank der Unterstützung der Sponsoren gekauft: „Darunter sind besondere Bücher oder Klassiker im neuen Gewand, die wir aus dem laufenden Etat nicht hätten beschaffen können.“ Aufwendiger gestaltete Ausgaben ermöglichten den Teilnehmenden ein „sinnliches Erlebens des Buchs“, so Effkemann.

Für Natali Ochmann, die sich in der Stadtbibliothek um Bildungsprojekte kümmert, kommen im Sommerleseclub „kreative Ideen von enormer Bandbreite“ zusammen. Die Bibliothek fordere Fantasie und Einfallsreichtum der Teilnehmenden durch entsprechende Angebote. So wird es wochenweise „Entdeckertouren“ geben, für die entsprechende Tüten mit Medien und Material gepackt werden.

In der ersten Woche beispielsweise gelte es, die Welt der Kunst zu entdecken. In Kooperation mit dem Projekt „Kulturrucksack“ werde es Workshops im Manga-Zeichnen und Handlettering geben. Auch für die Abschlussveranstaltung mit der „Oskar-Verleihung“ für besondere Logbücher habe die Bibliothek ein spezielles Programm vorbereitet.

Die Oskar-Verleihung für besondere Logbücher kennzeichnet eine weitere Veränderung, die der Sommerleseclub über die Jahre erfahren hat. Christiane Wetter, Leiterin der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek, erklärt: „Früher ging es vor allem darum, möglichst viel zu lesen. Der Club hat sich gewandelt. Heute steht der Teamgedanke im Vordergrund.“

Für die Volksbank Viersen lobte Sabine Reuter die Arbeit der Stadtbibliothek. Die Volksbank unterstützt die Bibliothek nicht nur beim Sommerleseclub, sondern auch bei vielen anderen Projekten. Für den anderen Hauptsponsor, die NEW, sagte Claudia Wolters: „Als Unternehmen in der Region fühlen wir uns der Gesellschaft verpflichtet.“ Die Förderung gerade von Kindern sei eine „Investition in die Zukunft“.