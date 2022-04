Bandcontest am Hohen Busch : Viersen sucht „Young Talents“

2021 gewann am Hohen Busch die Band Beyond aus Viersen. Foto: Stadt Viersen

Viersen Die Bewerbungsphase für den Bandwettbewerb in Viersen hat begonnen. Teilnehmen können Gruppen, deren Altersdurchschnitt nicht über 25 Jahren liegt.

Nachwuchsbands haben noch bis einschließlich Dienstag, 31. Mai, die Möglichkeit, sich für den Wettbewerb „Young Talents“ zu bewerben. Wie die Stadt Viersen informiert, wird der Bandcontest in seiner 16. Auflage wie im Vorjahr auf der Open-Air-Bühne am Hohen Busch ausgetragen. Am Samstag, 6. August, sollen dort fünf Bands zum musikalischen Wettstreit antreten. Für den Auftritt beim Finale können sich Formationen aller musikalischen Genres bewerben.

Unter den eingegangenen Bewerbungen wählt nach Angaben der Stadt eine Fachjury diejenigen Bands aus, die beim Finale am Hohen Busch auftreten. Die Jury bestehe aus Musikerinnen und Musikern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Viersen, der schreibenden Zunft und der Veranstaltungsbranche. Geplant ist, dass die Jury am Finaltag gemeinsam mit dem Publikum die Siegerband des Abends kürt. Das Juryurteil und die Publikums-Abstimmung sollen dabei zu jeweils 50 Prozent in die Wertung einfließen.

Bewerben können sich Bands, deren Altersdurchschnitt nicht über 25 Jahren liegt. Es sind ausschließlich eigene Musikstücke zugelassen, ein Programm von 20 bis 30 Minuten Länge sollte vorbereitet sein. Die Bewerbung muss bis Dienstag, 31. Mai, bei der Stadt vorliegen. Die Siegerband erhält ein Preisgeld von 500 Euro. Für die Zweitplatzierten gibt es 300 Euro in die Bandkasse, für den dritten Rang 200 Euro. Die Bands auf den Plätzen vier und fünf bekommen je 100 Euro.

Bewerbungen sind online möglich unter www.younglife-viersen.de/talents/2022/informationen.html sowie per E-Mail an bewerbung@younglife-viersen.de. Die Bewerbung sollte Folgendes beinhalten: drei Songs – gerne Mitschnitte aus dem Proberaum – ein Foto der Band, einen kurzen Vorstellungstext zur Besetzung und zur Musik, den Link zur Facebook- oder Internetseite, das Durchschnittsalter der Band sowie Namen und Mobilnummer eines Ansprechpartners. Fragen zur Bewerbung beantwortet Thekla Berthold, erreichbar per E-Mail unter thekla.berthold@viersen.de oder telefonisch unter 02162 1017111.

