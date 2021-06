Brüggener Verwaltung reagiert beim Müllexperiment : Die Papierkörbe kehren zurück

Unbekannte hatten sich gegen den Abbau der Papierkörbe am Borner See gewehrt und dort Müllsäcke angebracht. Foto: off Foto: Offermanns

Brüggen Neue Entwicklung im Brüggener Müllexperiment: Die Verwaltung reagiert auf Kritik von Jägern. Wo sie 14 von 42 demontierten Müllbehältern wieder aufbauen lässt.

Es ist einer der meist diskutierten Ratsbeschlüsse in der Burggemeinde neben der geplanten Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes: das Brüggener Müllexperiment. Durch den Abbau von Papierkörben an Parkplätzen und Ausflugszielen sollte erreicht werden, dass die Ausflügler ihren Unrat wieder mit nach Hause nehmen statt ihn in die Landschaft zu werfen oder Mülleimer überquellen zu lassen.

Auf zunächst ein Jahr war die Testphase angelegt. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) mahnte immer wieder zu Gelassenheit und zum Abwarten. Massive Kritik tauchte in sozialen Netzwerken wie Facebook auf, etwa von Hundebesitzern, die Kotbeutel nicht mit sich tragen wollten, oder auch von der Wählergemeinschaft Wir. Jetzt gibt es eine erste Reaktion auf das Experiment: Ein Teil der 42 demontierten Abfalleimer wird wieder angebracht.

Warum die Gemeindeverwaltung jetzt handelt, begründete der Bürgermeister in der jüngsten Ratssitzung so: Es habe Beschwerden von Jägern über weggeworfenen Müll in der Natur gegeben. Dies sei problematisch, etwa für den Bereich des Brachter Waldes.

Die Verwaltung habe dies geprüft und sich dazu entschlossen, insgesamt 14 Papierkörbe wieder durch den Bauhof aufstellen zu lassen, kündigte Gellen an. Darunter sind je zwei Behälter an der östlichen Seite des Borner Sees und an Sitzgruppen in den Schwalmauen, acht Mülleimer am Seniorentreff und auf Parkplätzen an der Straße „Zum Weißen Stein“ sowie zwei Eimer im Wald unweit des „Weißen Steins“.

In der Ratssitzung kritisierte Gellen zudem, dass das Thema „in der Presse zu hoch gekocht“ worden sei. Er hätte sich dabei mehr Gelassenheit gewünscht. Die Verwaltung hatte mehrfach angekündigt, dass Ergebnis der Testphase abwarten zu wollen, aber auch zu reagieren, sobald es Probleme gebe.