Vorfall in Viersen : Das Auto bei der Verfolgungsfahrt am Donnerstag war gestohlen

An der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Klosterstraße kam es zum Unfall. Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein, um die Flüchtenden zu finden. Foto: Marc Schütz

Viersen/Niederkrüchten Die Polizei hat am Freitag den Grund genannt, aus dem sich zwei Männer am Donnerstag : Sie saßen in einem gestohlenen Audi.

Die beiden etwa 25-Jährigen waren vor der Polizei über die A52 in die Viersener Innenstadt geflüchtet, gegen 13 Uhr kam es zu einem Unfall, als der Audi frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Dabei wurden dessen 85-jähriger Fahrer und die 82-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Polizei betont, sie habe zu diesem Zeitpunkt die Verfolgungsfahrt bereits abgebrochen, um Dritte nicht zu gefährden.

Die beiden Fahrzeuginsassen des Audi setzten ihre Flucht zu Fuß in Richtung Innenstadt fort. Eine Suche per Polizeihubschrauber verlief ergebnislos. Die beiden Männer sollen etwa 25 Jahre alt sein, haben eine schlanke Statur. Der Fahrer trug ein weißes Oberteil und hatte eine schwarze Tasche umgehängt. Der Beifahrer war dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(mrö)