Open Air in Viersen : Was die Kulturbühne zu bieten hat

Am Sonntag, 1. August, kommt der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan auf die Kulturbühne am Hohen Busch. Foto: Andreas Bradt

Viersen Nächste Woche startet das Open-Air-Kulturprogramm am Hohen Busch – mit Sitzplätzen auf der grünen Wiese. Das Programm ist hochkarätig und breit aufgestellt – Comedian Bülent Ceylan kommt, das Schauspieler-Ehepaar Anna Schudt und Moritz Führmann gibt eine szenische Lesung, und es gibt vielfältige Musikdarbietungen von Jazz bis Rock. Auch Familien kommen auf ihre Kosten.

Es war eine ziemliche Sturzgeburt im vergangenen Jahr – coronabedingt bot die Kulturabteilung der Stadt Viersen am Hohen Busch auf der „Vierfalt Kulturbühne“ kurzfristig Kinofilme und Kultur unter freiem Himmel im Autokinoformat an. Schauspieler Moritz Führmann eröffnete damals die Kulturbühne, las aus „The Big Gatsby“, während er launig auf Autos kletterte. In diesem Jahr kommt die Kulturbühne zurück, erneut eröffnet Führmann – aber vieles ist anders.

„Tatort“-Schauspielerin Anna Schudt liest Thomas Mann am 9. Juli. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Menke

Nicht nur, dass Führmann diesmal nicht alleine liest – seine Ehefrau Anna Schudt, vielen als Kommissarin Martina Bönisch aus dem Dortmund-„Tatort“ bekannt, trägt mit ihm Thomas Mann vor. Neu ist vor allem, dass „Die Vierfalt“ kein Autokinoformat mehr ist, es gibt stattdessen Sitzplätze auf der grünen Wiese am Steinlabyrinth am Aachener Weg. Und: Ergänzt wird die Kulturbühne durch ein gastronomisches Konzept im benachbarten Biergarten, der an den Tagen mit Abendprogramm jeweils ab 17 Uhr geöffnet ist, sonntags schon ab 15 Uhr. Gespielt wird ein Mix von Klassik über Jazz bis Pop, Comedy, Theater, Kinderkonzerten und Artistik für die ganze Familie. Eine Übersicht:

Info Hier gibt’s Infos und Tickets Informationen Informationen zur Vierfalt-Kulturbühne und zum Ticketkauf bietet die Webseite https://vierfalt-viersen.de Kartenvorverkauf Neben dem digitalen gibt es auch einen analogen Kartenvorverkauf beim städtischen Ticketing, Heimbachstraße 12, 41749 Viersen, Telefon 02162 101-466 oder -468 (immer dienstags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr). Rabatte Schwerbehinderte, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Wehrdienstleistende, Arbeitslose und Viersen-Pass-Inhaberinnen und -Inhaber erhalten gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung eine Ermäßigung von 50 Prozent. Abendkasse Die Abendkasse an der Kulturbühne öffnet jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Lesung: „Der Erwählte“

Die Schauspieler Moritz Führmann und Anna Schudt eröffnen am Freitag, 9. Juli, um 20 Uhr das Open-Air-Kulturprogramm mit einer szenisch-musikalischen Lesung nach Thomas Manns „Der Erwählte“. Im Mittelpunkt steht der Titelheld, der erst seine eigene Mutter heiratet und schließlich nach einer langen Buße durch Gottes Gnade Papst wird. Begleitet wird das Schauspielergespann von der Harfenistin Uta Deilmann und dem Cellisten Dan Zemlicka.

Konzert: Balkan trifft Klassik

Am 22. Juli bieten „elabö“ eine Artistik-Show für Kinder. Foto: Izaquiel Tome

zusammengefunden: ein Trio aus der musikalischen Tradition Osteuropas und ein Duo mit ausgefeiltem klassischen Hintergrund. Am Samstag, 10. Juli, verschmilzt die Band ab 20 Uhr Klangwelten zwischen Balkan und Orient mit dem Geist der Klassik zu einer neuen Weltmusik.

Kinderkonzert mit Suli Puschban

Suli Puschban präsentiert am Sonntag, 11. Juli, ab 16 Uhr mit ihrer Kapelle der guten Hoffnung freche Songs für Kinder. Familien dürfen sich auf ein rasantes Sommerkonzert mit Rock, Swing und Samba freuen. Puschban gilt als „Rebellin der Kindermusik“. Sie ist die Superheldin, die alle rettet und träumt von einer Reise übers Meer, einem faulen Sonntagmorgen zu Hause und vielem mehr, was Kids bewegt.

Extrabreit kommen am 24. Juli nach Viersen. Foto: Busch

Niederrhein-Musikfestival

Das Niederrhein-Musikfestiavl wird am Dienstag, 13. Juli, 20 Uhr, am Hohen Busch eröffnet – mit ¡Bomba! – Classica Latina. Um den Facettenreichtum Puerto Ricos zwischen hispanischer Kultur und angelsächsischer Politik zu zeigen, gehen die vier Musikerinnen und Musiker mit Flöte, Gitarre, Kontrabass und Schlagwerk auf eine Zeitreise. Sie beginnt in der Kolonialzeit und führt bis in die Gegenwart. Die Populärmusik Puerto Ricos spielt ebenso eine Rolle wie die Klangwelt der bäuerlichen Bevölkerung und die Rhythmen des afro-karibischen „Bomba“-Stils.

Konzert: Barfuß-Blasmusik

Die bayerischen Buam von LaBrassBanda spielen am Freitag, 16. Juli, ab 20 Uhr Alpenjazztechno, Reggae und Gypsy in der Blasmusik-Variante mit Trompeten, Posaune, Tuba, Bass und Schlagzeug. Und das in Lederhosen. Barfuß. Mit volkstümlichen Klischees haben LaBrassBanda nicht viel am Trachtenhut. Das Septett vermittelt schlicht gute Laune: Mittanzen geht immer. Und doch sind die fünf Musiker weit mehr als krachlederne Gaudiburschen, die auf die Pauke hauen. Kennengelernt haben sie sich an der Musikhochschule in München.

Young Talents Bandcontest

Im vergangenen Jahr fiel der traditionelle Viersener Wettbewerb für Nachwuchsmusiker coronabedingt aus. In diesem Jahr bekommen die „Young Talents“ wieder ein Podium in Viersen. Der Ablauf am Samstag, 17. Juli, ab 18 Uhr, ist anders als gewohnt: Fünf im Vorfeld ausgewählte Bands werden auf der Kulturbühne um den Sieg bei „Young Talents 2021“ spielen. Erlaubt sind alle Musikrichtungen. Einzige Bedingung: Es müssen eigene Stücke sein. Bei der Abstimmung wird das Publikum einbezogen. Die Punkte der Jury und die Publikumsstimme werden jeweils zu 50 Prozent gewertet. Die Jury besteht aus Vertretern von Musikbusiness, Veranstaltungsgewerbe, Musikjournalismus und Stadtverwaltung.

Musik: Akkordeon

Das „Aydar Gaynullin Quartett“ bringt am Sonntag, 18. Juli, um 20 Uhr eine Hommage an Piazzolla an den Hohen Busch. Astor Piazzolla war ein begnadeter Bandoneonspieler und gilt als Begründer eines neuen, zeitgenössisch geprägten Tangos. Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Mit Akkordeon, Flöte, Gitarre und Schlagzeug wollen Aydar Gaynullin und sein Quartett ein Feuerwerk aus Hingabe, Leidenschaft und Temperament entfachen.

Akrobatik mit Tiefgang

In seinem Stück „Gap of 42“ lässt das Akrobatenduo Chris und Iris am Montag, 19. Juli, ab 20 Uhr Körperkunst und Situationskomik aufeinanderprallen. Zwei ungleiche Körper treffen aufeinander. 42 Zentimeter trennen sie an Größe, 42 Kilogramm an Gewicht. Dennoch verblüffen die Beiden mit Präzision und Leichtigkeit. Gleichzeitig setzt sich aus vielen kleinen Szenen nach und nach eine Geschichte zusammen. Skurrile Bilder und absurde Momente mit Tiefgang entstehen.

Artistik-Show für Kinder

Eine artistische Verfolgungsjagd für Kinder ab vier Jahren wird am Donnerstag, 22. Juli, 16 Uhr geboten. Das Theater „elabö“ entführt sein Publikum in die Welt eines Schachspiels. Das läuft auf amüsante und zugleich poetische Weise aus dem Ruder. Es fängt ganz harmlos an: Das Brett steht, der Spieler konzentriert sich, die Uhr läuft, das Spiel beginnt. Doch plötzlich wächst das Schachbrett auf enorme Größe an, die Figuren erwachen zum Leben und die wirbelige Gegenspielerin flippt förmlich aus. Und schon entwickelt sich eine rasante artistische Verfolgungsjagd. Es wird gesprungen, geklettert, manipuliert, balanciert und katapultiert. Das Publikum erlebt atemberaubende Akrobatik und urkomisches Slapstick-Theater.

Musik: Rocktage mit Extrabreit

Rockfans sollten sich das Wochenende 23. bis 25. Juli freihalten. Dann sind die „Rocktage“ auf der Kulturbühne – ein Festival von Budda, Tappi & Rockschicht Budda und Tappi gehören zu den Machern von ?Eier mit Speck?. Und weil sie nicht bis zum nächsten Jahr warten wollen, um Viersen zu rocken, haben sie in Zusammenarbeit mit der Viersener Rockschicht ein dreitägiges Programm für die Kulturbühne zusammengestellt. Am Freitag, 23. Juli, 16 Uhr, präsentieren die Veranstalter die Bands Betrayers of Babylon und Aeverium. Am Samstag, 24. Juli, kommen ab 15 Uhr GoGo Gazelle, Elfmorgen und die Veteranen der NDW-Band Extrabreit. Zum Abschluss am 25. Juli gibt es ab 13 Uhr eine „Remember the Times“- DJ-Show.

Konzert: Jazz, aber anders

Es ist so etwas wie Jazz. Aber eigentlich passt die junge Band Conic Rose in keine noch so bunte Genre-Schublade. Franziska Aller, Johannes Arzberger, Bertram Burkert, Silvan Strauß und der in Viersen geborene Konstantin Döben erschaffen am Freitag, 30. Juli, ab 20 Uhr gedankenverlorene Klangwelten, in deren Zentrum Döbens Trompete steht. Sie schwimmt in einem See elektronischer Klänge und mystischer Sounds und kämpft mal zart, mal expressiv und dann fast schon wütend darum, sich Gehör zu verschaffen.

Musik: „Vier sind Viersen“

Am letzten Abend im Juli (Samstag, 31. Juli, 18 Uhr) treten bei freiem Eintritt vier Bands aus Viersen auf. Beginnen wird die Band Alrighty Then mit Soul und Funk Cover. Anschließend wird der 2020 gekürte Viersen-Song erstmals live von den Earls gespielt. Die junge Band Fourfold begeistert mit Fusion Jazz. Außerdem tritt das Vierscher Ratpack auf mit Swing à la Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin & Co.

Comedy: Bülent Ceylan