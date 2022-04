Abitur in Wermelskirchen : 139 Abschlussschüler erhalten Abitur-Zulassungen

Wermelskirchen Endspurt für die Abiturienten im Gymnasium und im Berufskolleg. Nach Ostern beginnen die finalen Prüfungen. Die Zulassungskonferenzen beider Schulen haben getagt.

Am BBK beginnen diese direkt am Dienstag, 26. April. „Das zieht sich dann durch, bis ab dem 9. Mai die Fachhochschulreife-Prüfungen losgehen“, sagt Schulleiter Thilo Mücher. Der Jahrgang, der mit Schwerpunkt Wirtschaft lernte, ist erst der vierte Abiturjahrgang am BKK. Die offizielle Entlassung der Abiturienten mitsamt Zeugnisvergabe sei für Mittwoch, den 22. Juni, geplant. Einen Abschlussball gibt es laut Mücher zwar nicht – „das ist aber auch nicht üblich bei uns“ –, dafür aber eine Feier.

Am Gymnasium Wermelskirchen feierten die Abschlussschüler bereits seit Montag ihre letzten Schultage mit einer Mottowoche. Den krönenden Abschluss soll am Freitag der traditionelle Abisturm machen. „Wegen Corona haben wir uns auf einen kleinen Abisturm geeinigt“, berichtet Marco Berscheidt, Jahrgangsstufenleiter der Q2. „Die Schüler werden im Vormittag aus den Klassen auf den Pausenhof geholt, wo es dann Spiele mit Lehrern gibt.“ Mit den Abiturprüfungen geht es für die Gymnasiasten ab Mittwoch, 27. April, los. „Wir starten mit Deutsch. Die letzte Prüfung findet am 10. Mai statt“, sagt Berscheidt. Schon am 17. Juni werden dann die abschließenden Zeugnisse verteilt. Am 26. Juni endet die Schulzeit dann mit dem Abiball. Der soll in diesem Jahr in der Alten Schlossfabrik in Unterburg veranstaltet werden. „Stand jetzt wird es ein ganz normaler Abiball mit Büffet und Party“, sagt Berscheidt, der hofft, dass die Corona-Regelungen im Juni die Feier wie geplant erlauben.