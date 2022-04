Diebstahl in Viersen : Einbrecher stehlen Uhr und Werkzeug

Die Polizei meldete einen Einbruch in Viersen-Dülken. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Bisher unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 2., und Montag, 11. April, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Brabanter Straße in Viersen-Dülken eingebrochen. Nach Polizeiangaben hatten sie die Wohnungstür aufgehebelt.

Die Einbrecher erbeuteten nach ersten Ermittlungen Werkzeug und eine Armbanduhr im Wert von einigen hundert Euro. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)