Baustelle in Viersen : Gladbacher Straße wird bis zum 19. Juli voll gesperrt

Die Gladbacher Straße in Viersen wird ab 28. Juni voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Foto: dpa/Jan Woitas

Viersen Die Gladbacher Straße wird von Montag, 28. Juni, an voll gesperrt. Grund: Die NEW beginnt in der Straße En de Mett mit dem Bau eines Regen- und Schmutzwasserkanals.

Im Zuge der Baumaßnahme komme es daher bis Montag, 19. Juli, zu einer Vollsperrung der Gladbacher Straße, kündigte eine Sprecherin an. Für alle Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung über die Gladbacher Straße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Kölnische Straße und Ummerstraße ausgeschildert.

Auch die Buslinien 009 und 019 sind von der Baumaßnahme betroffen. Haltestellen entfallen allerdings nicht. Die Linienbusse und die Anwohner können eine Umleitung über den Pestalozziweg und den Plenzenweg nehmen.

Der neue Kanal soll voraussichtlich Ende Oktober fertig sein.

(mrö)