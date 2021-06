Mobilität in Viersen : Neue Umleitungen an der K8

In den vergangenen Tagen arbeiteten zwei Straßenfertiger parallel auf der K8 in Mackenstein. Foto: Kreis Viersen

Viersen Bis Ende Juli sollen die Bauarbeiten auf der Kreisstraße 8 in Mackenstein abgeschlossen sein. An diesem Donnerstag beginnt ein neuer Bauabschnitt.

An der Kreisstraße 8 in Viersen-Mackenstein und -Hausen beginnen an diesem Donnerstag, 24. Juni, die Bauarbeiten im nächsten Bauabschnitt. Damit ändert sich auch die bisherige Umleitungsregelung. Die Einmündung K8/Mackensteiner Straße gibt der Kreis wieder frei. Die Fahrbahn der K8 in westliche Fahrtrichtung Schwalmtal wird geöffnet. Im Gegenzug wird die östliche Fahrtrichtung Viersen/A 61 sowie die Einmündung Gewerbering gesperrt. Die großräumige Umleitung für den motorisierten Verkehr bleibt weiterhin bestehen. Im zweiten Bauabschnitt wird die Einmündung zum Gewerbering umgestaltet: So wird auf der K8 eine Linksabbiegespur eingerichtet. Westlich vom Gewerbering bis zum Beginn der Ortsdurchfahrt Hausen wird zudem die Fahrbahndecke saniert.