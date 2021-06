Ferienbaustelle in Neuss-Reuschenberg : Bergheimer Straße über Wochen voll gesperrt

Reuschenberg Die Bushaltestelle „An der Barriere“ wird barrierefrei. Das klingt nicht überaus kompliziert, ist aber enorm aufwendig, weil die zweispurige Bergheimer Straße, eine der großen Ein- und Ausfallstraßen, dafür abwechselnd über Wochen voll gesperrt werden muss.

Wegen der dabei zu erwartenden Probleme hat das Tiefbaumanagement die Arbeiten in die verkehrsärmeren Wochen der Sommerferien gelegt. Digitale Infotafeln kündigen einen Baustart am 5. Juli an, fertig möchte das TMN mit Ende der Sommerferien am 17. August sein.