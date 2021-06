Zweites Bürgerbegehren für Niederkrüchten? : Auf dem Weg zum Bürgerbegehren

Die Initative „rettet das Niederkrüchtener Freibad“ kämpft für Öffnung und Snaierung der Schwimmstätte am Kamp. RP-Foto: J. Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Die Initiative „Rettet das Niederkrüchtener Freibad“ verfolgt das Bürgerbegehren weiter. Sie hat drei Initiatoren benannt und von der Verwaltung eine Kostenschätzung erfragt. Wie es jetzt mit dem Verfahren weitergeht.

Die Initiative „Rettet das Niederkrüchtener Freibad“ hat den ersten formalen Schritt unternommen, um ein Bürgerbegehren starten zu können. Dies bestätigt Dirk Zilz, Mitglied der Initiative, auf Anfrage. „Unser Ziel ist die Öffnung und die technische Sanierung des Freibads am Kamp“, erklärte Zilz am Freitag. Es wäre das zweite Bürgerbegehren in der Geschichte der Gemeinde Niederkrüchten. Das erste beschäftigte sich 2015 mit der Standortfrage für einen Supermarkt in Elmpt.

Was ist bisher passiert?

Die Initiative hat der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten offiziell mitgeteilt, das sie ein Bürgerbegehren starten will. Dazu sind einige Anforderungen zu erfüllen. Eine davon ist, dass drei Initiatoren benannt werden. Dies sind: Justyna Sieben aus Niederkrüchten-Elmpt sowie die beiden Niederkrüchtener Guido Buschhüter und Björn-Casten Schultheis. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) bestätigte am Freitag die offizielle Voranfrage. „Wir stehen mit den Initiatoren im Gespräch und sind für sie Ansprechpartner“, sagte Wassong.

Wie geht es jetzt weiter?

Zu einem Bürgerbegehren gehört eine eindeutig mit Ja oder Nein zu beantwortende Frage. Zudem müssen die Initiatoren die Bürger darüber informieren, welche Kosten auf sie zukommen. Im Falle der Freibad-Öffnung und -sanierung müssen sie also angeben, wie hoch die Ausgaben dafür ausfallen würden. „Die Frage nach den Kosten ist uns gestellt worden“, bestätigte Kalle Wassong. „Wir hoffen, dass wir darauf so bald wie möglich eine Antwort erhalten werden“, meinte Dirk Zilz. Da es bereits mehrere Grobkostenschätzungen von Gutachtern gegeben habe, rechne er mit einer schnellen Antwort der Verwaltung. Nur mit dieser Kostenschätzung könnten die nächsten Schritte des Bürgerbegehrens eingeleitet werden.

Wie läuft ein Bürgerbegehren ab?

Ein Bürgerbegehren ist ein Antrag der Bürger an den Rat. Anstelle der Ratsmitglieder führen die Bürger eine politische Entscheidung herbei. Ein solches Begehren kann sich auf einen Ratsbeschluss beziehen; dann ist es an Fristen gebunden. „Ein Bürgerbegehren zur Freibad-Sanierung würde sich aber nicht auf einen Ratsbeschluss beziehen“, erläuterte Kalle Wassong. Es kann auch ein Thema zur Entscheidung stellen; in diesem Fall müssen die Initiatoren keine Fristen beachten. Das Bürgerbegehren ist die erste von zwei Stufen: Darauf folgt ein Bürgerentscheid, bei dem die Bürger abstimmen können.

Wann kann ich für das Bürgerbegehren unterschreiben?

Das dauert noch. Und hängt von einigen Kriterien ab. Damit ein Bürgerbegehren zulässig ist, muss es etwa schriftlich eingereicht werden, es muss eine Frage enthalten, die mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten ist; es muss eine Begründung und eine Kosten-Angabe enthalten. Zudem muss im Falle von Niederkrüchten der Gemeinderat feststellen, dass das Bürgerbegehren alle Kriterien erfüllt und zulässig ist. In Brüggen war ein Bürgerbegehren zum Erhalt eines 50 Jahre alten Baumes an dem Kriterium der Zulässigkeit gescheitert. Erst nach der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens können die Bürger ihre Unterschrift leisten. In Gemeinden wie Niederkrüchten (mit bis 20.000 Einwohnern) müssen neun Prozent von ihnen ein Bürgerbegehren unterzeichnen. Gelingt dies, kann ein Bürgerentscheid folgen. Dieser läuft wie eine Wahl ab, wobei die Bürger eine Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten müssen.

Gibt es schon die Frage zum Bürgerbegehren für das Freibad?

„Nein“, sagte Dirk Zilz. „Die Frage für das Bürgerbegehren haben wir noch nicht formuliert, wir lassen uns rechtlich beraten.“ Der Inhalt sei klar: Das Ziel sei die Öffnung des seit 2018 geschlossenen Freibads sowie die Sanierung von Technik und Becken.

Wie wollen die Initiatoren das Bürgerbegehren finanzieren?