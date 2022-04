Xanten und Rheinberg : Mit Spiel und Spaß in die heiße Abi-Phase

Rheinberg/Xanten Die Amplonianer hüpften aus dem Disneyland in den Prüfungsstress, die Glabiatoren lieferten sich ein Bobbycar-Rennen, die Europaschüler zeigten, was typisch deutsch ist, und die Gesamtschüler legten vor: So waren die Mottowochen der Abiturienten in Xanten und Rheinberg.

Am Freitag sind an den Gymnasien und Gesamtschulen in Xanten und Rheinberg die Mottowochen der Abiturienten zu Ende gegangen. Mehrere Tage lang waren die Schülerinnen und Schüler verkleidet in die Schule gekommen. Am Freitag folgten die Abistürme. Eine Premiere gab es an der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten: In diesem Jahr machen dort erstmals junge Menschen ihr Abitur. Bilder von den Mottowochen finden Sie in der Bilderstrecke.