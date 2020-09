Kommunalwahl 2020 in Viersen : Das Duell von Hopp und Anemüller

Viersen CDU und SPD wollen zur Stichwahl am 27. September möglichst viele Wähler mobilisieren. Dabei gehen die beiden Parteien unterschiedlich vor. Der Sieger wird mit einem leicht verkleinerten Stadtrat zusammenarbeiten.

Am Tag eins nach der Bürgermeisterwahl in Viersen ist der Herausforderer guter Dinge: „Der Sonntag hat gezeigt, dass 61 Prozent der Wähler nicht für Sabine Anemüller gestimmt haben“, sagt Christoph Hopp (CDU). „Der Newcomer ist im ersten Wahlgang an der Amtsinhaberin vorbei gezogen“, so Hopp. „Wäre die Stichwahl, wie geplant, abgeschafft worden, wäre Sabine Anemüller schon abgewählt.“