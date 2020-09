Krankenhaus in Viersen : Neue Chefärztin am St.-Imgardis-Hospital

Viersen-Süchteln Jessica Görgens wurde zur Chefärztin der neugeschaffenen Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin ernannt. Vor drei Jahren kam die heute 42-Jährige an das Krankenhaus in Viersen-Süchteln.

Jessica Görgens studierte Medizin an der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf, wo sie auch über „Herzschützende Narkoseverfahren“ promovierte. Sie ist sowohl deutsche als auch europäische Fachärztin für Anästhesiologie. Vor ihrer Tätigkeit am Irmgardis-Hospital in Süchteln war sie in einer Mönchengladbacher Klinik tätig.