Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Brand durch technischen Defekt

Ein technischer Defekt hat am Samstag für einen Küchenbrand an der Lessingstraße gesorgt. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr schwalmtal

Schwalmtal Wegen des Einsatzes von Feuerwehr und Rettungsdienst war die Lessingstraße am Samstagabend für 45 Minuten gesperrt.

Zu einem Brand in einem Reihenhaus an der Lessingstraße ist der Löschzug Waldniel am Samstag um 20.50 Uhr ausgerückt. Ein Untertischgerät in einer Küche war defekt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner das Feuer bereits gelöscht. Der Rettungsdienst untersuchte sie vorsorglich. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte mit einer Wärmebildkamera die Räume, sie wurden gelüftet. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 31 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Die Lessingstraße war wegen des Einsatzes für rund eine Dreiviertelstunde gesperrt.