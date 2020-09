Brand in Motorradwerkstatt in Dortmund

Dortmund Am Samstag ist aus bislang ungeklärter Ursache in einer Dortmunder Motorradwerkstatt ein Feuer ausgebrochen. Explodierende Gasflaschen erschwerten die Löscharbeiten.

Der Brand einer Werkstatt für Motorräder hat in Dortmund für einen großen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Am Samstag war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in der Werkstatt und im Lager ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Dabei kam es immer wieder zu kleinen Explosionen von Gasflaschen, die dort gelagert wurden.