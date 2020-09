Coronapandemie im Kreis Viersen : Corona im Kreis: Zwei Urlauber sind neu infiziert

Kreis Viersen Weiterer Anstieg der Infektionen im Kreis Viersen: Zwei Reiserückkehrer sind mit dem Coronavirus infiziert.

Dem Kreis Viersen sind am Dienstag, 15. September, zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Es handelt sich um Reiserückkehrer. Aktuell gelten damit 49 Menschen im Kreisgebiet als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei zehn. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es 972 bekannte Fälle im Kreis Viersen. 886 Menschen sind inzwischen wieder gesund; 37 Menschen sind gestorben.

So sehen die Zahlen im Westkreis aus: In Viersen sind 182 Infektionen bekannt, aktuell sind acht Menschen infiziert, 169 sind bereits wieder gesund und fünf sind gestorben. In Brüggen gibt es 25 bekannte Fälle, aktuell sind zwei Menschen infiziert; 23 Menschen sind bereits wieder genesen; es gab dort keine Todesopfer. In Nettetal sind 87 Infektionsfälle bekannt; aktuell sind vier Menschen betroffen, 81 sind bereits genesen und zwei sind gestorben. In Niederkrüchten gibt es 99 bestätigte Infektionen. Aktuell ist niemand infiziert, 88 Menschen sind bereits genesen, elf sind gestorben. In Schwalmtal sind 50 Infektionen bestätigt; zwei Menschen sind aktuell infiziert, 46 sind bereits wieder gesund und zwei gestorben.