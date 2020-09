Die Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Coronavirus: Acht Neuinfektionen im Kreisgebiet

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am 16. September acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von zehn auf elf gestiegen.

Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt. In einem Fall handelt es sich um einen Reiserückkehrer. Aktuell gelten damit 49 Personen im Kreisgebiet als infiziert. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Viersen insgesamt 980 Fälle bekannt geworden. 894 Personen sind genesen, 37 verstorben. Die nachgewiesenen Fälle verteilen sich im Westkreis so: In Brüggen sind von 26 Fällen drei aktuell positiv getestet, 23 genesen. In Nettetal gibt es 88 Fälle, fünf sind aktuell, 81 Personen genesen, zwei gestorben. Niederkrüchten hat bei 99 Fällen keine aktuell Infizierten. In Schwalmtal sind zwei aktuell infiziert. 46 von 50 Personen sind genesen, zwei gestorben. In Viersen sind von 184 Fällen acht aktuell infiziert, 171 Personen sind genesen, fünf gestorben.