Nach der Kommunalwahl in Niederkrüchten : Der neue Gemeinderat in Niederkrüchten

Der neue Gemeinderat in Niederkrüchten

Nach der Kommunalwahl in Niederkrüchten

In Niederkrüchten gehören 34 Mitglieder dem Rat an. Foto: Gemeinde Niederkrüchten

Wie viele Menschen gingen zur Wahl? Nach der Kommunalwahl ziehen viele neue Mitglieder in den Gemeinderat ein. Vor allem die gewachsene Grünen-Fraktion hat viele neue Gesichter. Nur bei der SPD-Fraktion waren alle sechs Mitglieder auch im alten Rat.

Leichte Verluste für die CDU, herbe Verluste für die SPD und ein Erstarken von Bündnis 90/Die Grünen: Dieser Trend der Kommunalwahl ist auch in Niederkrüchten zu beobachten.

Die SPD wird im künftigen Gemeinderat ihren bisherigen Status als zweitstärkste Fraktion verlieren: Statt zehn hat sie nur noch sechs Sitze. Die CDU verliert ebenfalls ein Ratsmandat. Besonders herb für die Christdemokraten: Die SPD holt zwei Wahlkreise direkt, bei der Kommunalwahl 2014 waren es noch doppelt so viele; die Grünen erreichen sogar drei Direktmandate (Treff 13, Grundschule Niederkrüchten I und III). Auch die Niederkrüchteer Bündnisgrünen profitieren von der Klimaschutz-Diskussion; schaffen es, ihre Ratsmandate mehr als zu verdoppeln: von vier auf neun.

Was waren die Überraschungen der Kommnalwahl?

Sicherlich das starke Abschneiden der Niederkrüchteer Bündnisgrünen. Sie profitierten von lokalen Themen, insbesondere von der langwierigen Diskussion um ein interkommunales Bad mit Brüggen und um die Sanierung des Freibads. Auch der eigene Bürgermeisterkandidat Dirk Zilz hat einen Anteil an dem guten Abschneiden der Grünen: So holte Zilz seinen Wahlkreis direkt. Auch wenn er gegen Kalle Wassong (parteilos) ein Drittel weniger Stimmen erreichte: Dieses Ergebnis ist ein Achtungserfolg – und zeigt, wie wichtig vielen Niederküchtener Antworten auf die Schwimmbad- und insbesondere die Freibadfrage sind.