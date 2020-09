Bewerber für Preis gesucht : Niederkrüchten - Wer will 2021 das Ehrenzeichen?

Niederkrüchten - Wer will 2021 das Ehrenzeichen?

Der Bürgermeister von Niederkrüchten nimmt Vorschläge für das Ehrenzeichen 2021 an. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Niederkrüchten Noch bis zum 30. September können bei Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) Vorschläge für das Ehrenzeichen 2021 eingereicht werden.

Die Gemeinde sucht Bewerber für das Ehrenzeichen. Bei Fragen zur Verleihung und den Kriterien können sich Interessierte unter Ruf 02163 980 133 an die Gemeindeverwaltung wenden. Bis Mittwoch, 30. September, können noch Vorschläge eingereicht werden. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) ruft jetzt erneut zur Teilnahme auf: „Kennen Sie Menschen, die mit ihrem unentgeltlichen Einsatz das Leben in Niederkrüchten ein Stück besser oder bunter machen? Egal ob im Sport, in der Kultur, im Naturschutz oder im Sozialen – nennen Sie uns diese Menschen, die Ihrer Meinung nach eine Auszeichnung verdient haben.“ Die Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen erfolgt 2021.