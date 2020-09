Windenergie in Niederkrüchten : Windpark Niederkrüchten ist nun offiziell am Netz

Windpark Niederkrüchten ist nun offiziell am Netz

Windenergie in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die vier Windenergieanlagen können rein rechnerisch alle Haushalte in der Gemeinde mit Strom versorgen. Die Niederkrüchtener haben für 1,5 Millionen beim Windpark Anteile gezeichnet.

(hb) Die vier Windräder im Bönnesohl sind jetzt am Netz. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) und Klaus Schulze Langenhorst, Geschäftsführer SL Natur Energie aus Gladbeck, nahmen die vier Windenergieanlagen jetzt symbolisch in Betrieb.

Gemeinde und Betreiber sind froh, dass damit vier neue Windenergieanlagen in Niederkrüchten für die Produktion von sauberem Strom sorgen. Nach einer Modellrechnung des Betreibers werden 10.000 Haushalte pro Jahr mit den 30 Millionen Kilowattstunden aus Windenergie klimaneutral versorgt. Rein rechnerisch wären das alle Niederkrüchtener Haushalte. Der Strom aus den vier Windrädern spart jährlich 23.000 Tonnen CO 2 ein.

Auch die Idee, die Bürger vor Ort an der Wertschöpfung teilhaben zu lassen, ist aufgegangen. Die Bürgerbeteiligung in Höhe von 1,5 Millionen Euro wurde zu 100 Prozent gezeichnet. „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz für den Windpark Niederkrüchten. Viele haben innerhalb weniger Wochen mitgemacht. Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass die neuen Nachbarn in Niederkrüchten angekommen sind“, sagt Milan Nitzschke, Mitglied der Geschäftsführung bei SL Naturenergie.